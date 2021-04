En plots leek Messi geen 33 maar 53 jaar: Madrileense stortbui laat ‘Vlo’ bibberen van de kou

Drijfnat van de regen, was iedereen in en rond het Estadio Afredo Di Stéfano. Een surrealistische setting voor een Clásico. Geen torenhoge tribunes van Bernabeu of Camp Nou, wel een stadionnetje voor 6.000 toeschouwers waar regen en wind vrij spel kregen. Toen ref Manzano dan ook nog eens de wedstrijd enkele minuten stil legde met een technisch probleem rond zijn armband, was het afzien voor menig speler. Niet in het minst Lionel Messi: hij leek plots op een oud mannetje van 53 in plaats van 33 dat stond te rillen van de kou. Uiteindelijk koos de Vlo voor een ander shirt en een ander thermisch ondertruitje.

Het bracht geen soelaas. Messi en FC Barcelona gingen ondanks nog verwoede pogingen met 2-1 onderuit. In een Clásico met opnieuw geen goal van Leo. In de 7 duels die hij speelde tegen Real Madrid sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo naar Juventus, kwam hij niet één keer meer aan scoren toe. Messi staat droog in 567 Clásico-minuten. Was het de Argentijnse spelmaker zijn laatste Clásico of krijgt hij nog een kans om te schitteren? To be continued.