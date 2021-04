EK niet in gevaar voor De Bruyne, die ten vroegste morgen ernst van enkelblessure kent

FA CupEen blessure komt altijd ongelegen. Toch is de klap aangekomen bij Kevin De Bruyne (29). In de laatste rechte lijn naar drie bekers met Man City dreigt een worstcasescenario: trofeeceremonie in pak. Zijn EK is niet in gevaar, maar zijn voorbereiding start hij wel vanuit de revalidatiezaal. Eén droom alvast aan diggelen?

De Champions League.

Als Kevin De Bruyne ergens zijn zinnen op had gezet, dan wel de hoogst aangeschreven Europese competitie.

Premier League? Been there, won that. FA Cup? Been there, won that. League Cup? Been there, won that.

Begrijp ons niet verkeerd. De Bruyne pimpt zijn palmares nog altijd graag met bovenstaande trofeeën, maar liever maakt hij zijn erelijst compleet. Op het veld, niet vanuit de tribune.

Op het internet staat op zijn Wikipediapagina onder KRC Genk ook een Beker van België, 2008-2009. Voor De Bruyne telt die niet. Die dag zat hij in het Koning Boudewijnstadion gewoon op de bank. In de campagne had hij geen seconde gespeeld.

CL-droom aan diggelen?

In zijn hoofd heeft De Bruyne dus nooit de Belgische beker gewonnen. Zal ook zo gedeeltelijk aanvoelen als Manchester City in de halve finales van de Champions League PSG eruit knikkert en vervolgens in Istanboel triomfeert, zonder zijn aanjager.

Het is een scenario waar ze bij de Engelse topclub wel degelijk rekening mee houden. De Leaguefinale tegen Tottenham van volgend weekend haalt De Bruyne niet. Door de eerste halve finale van de Champions League, over 10 dagen, in Parijs heeft Pep Guardiola intern ook al een streep gezet. De trainer bereidt de eindsprint van zijn team voor zonder De Bruyne.

De definitieve diagnose en tijdschaal van zijn enkelblessure volgt door een flinke zwelling ten vroegste morgen, maar de analyse van de tv-beelden en de feedback van de Rode Duivel hebben voldoende indicatie gegeven over de schade. Alles wijst op beschadigde ligamenten. In het meest optimistische geval twee tot drie weken. In het ergste zelfs zes.

Zaterdag op Wembley bleef De Bruyne even met de rechtervoet in het gras steken. Het gewicht gekanteld op de buitenkant van de enkel. Even zakte hij daardoor. Daarna trok hij zijn voet in pijn omhoog. “Hij heeft veel pijn”, zei Guardiola. “Het ziet er niet goed uit.”

De Bruyne weet hoe het voelt. Twee keer eerder in zijn loopbaan heeft hij zijn voet op gelijkaardige wijze geforceerd. In 2016 verdraaide hij zijn knie en enkel op hetzelfde moment. In de herfst van 2019 was hij drie weken uit roulatie. Volgens mensen binnen City was onze landgenoot zaterdag wel aangeslagen. Eén droom ligt mogelijk aan diggelen. Het wordt hopen op de ploegmaats tegen PSG. En dan zien of hij tijdig fit geraakt voor een eventuele finale.

Martínez: weinig zorgen

Voor zijn tweede hoeft hij nog niet te wanhopen – tenzij de scans toch bijkomende schade aantonen. De bondscoach en zijn medische staf maken zich momenteel weinig zorgen. Positivo’s. Er is nog voldoende tijd, maar ideaal is het niet. Axel Witsel ontbreekt straks. Over de vorm Eden Hazard na zijn kwakkeljaar heeft Roberto Martínez evenmin garanties. Een probleem bij een van zijn meest constant presterende sterkhouders kan hij missen.

Over acht weken wordt het Europees kampioenschap afgetrapt.

Het is aftellen met een bang hart.

En bidden dat ook ‘Big Rom’ niks overkomt.

