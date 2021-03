EK BELOFTEN. Trefzekere Bruun Larsen en Denemarken stoten door, drama voor Engeland

Time-Out Ibrahimo­vic breekt even na vraag rond zoontje over Zweedse rentree: “Vincent weende toen ik vertrok”

22 maart Emotioneel moment op de persbabbel. Toen Zlatan Ibrahimovic gevraagd werd hoe zijn familie reageerde op zijn Zweedse comeback, brak de spits (39) even. Zijn zoon Vincent had het immers moeilijk toen Zlatan hem vertelde dat hij opnieuw het huis uit was. “Dat is geen goeie vraag die je hier stelt... Hij barstte echt in tranen uit toen ik vertrok.” Waarna ‘Ibra’ zich herpakte. “Nu is hij weer OK.” Met ex-model Helena Seger (50) heeft Ibrahimovic naast Vincent (13) nog een zoon, Maximilian (14).