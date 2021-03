EK BELOFTEN. Nmecha trefzeker voor Duitsland - Nederland met Lang niet voorbij Roemenië

Lukas Nmecha scoort voor Duitsland

Anderlecht-spits Nmecha bracht Duitsland na een uur voetballen op voorsprong tegen Hongarije. Hij torende boven de Hongaarse verdedigers uit en kopte de bal tegen de touwen. Ridle Baku (Wolfsburg) diepte de score met twee doelpunten uit tot 0-3. Net als Nmecha verscheen ook Gent-middenvelder Niklas Dorsch aan de aftrap bij Die Mannschaft. Hij werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald. Duitsland gaat na deze vlotte zege en het gelijkspel in Roemenië-Nederland aan de leiding in Groep A.

Nederland laat punten liggen tegen Roemenië, Lang maakt negentig minuten niet vol

Spanje boekt vlotte zege tegen Slovenië

Titelverdediger Spanje kon in de eerste helft geen afstand nemen van gastland Slovenië, maar klaarde de klus snel na de rust wel. In minuut 53 knalde Javi Puado van Espanyol het eerste doelpunt tegen de touwen, een minuut later duwde Gonzalo Villar van AS Roma de 2-0 tegen de netten. Linksachter Juan Miranda (Real Betis) zette de 0-3 eindstand op het bord.