EK-alarm? De Bruyne weet vandaag of enkelligamenten geraakt zijn, volgens Guardiola “ziet het er niet goed uit”

FA CupDokter en kinesist hoefden eigenlijk het veld niet op te komen. Toen Kevin De Bruyne net na rust op het gras van Wembley bleef zitten, wisten ze genoeg: hij kon niet voort met die enkelblessure. City verliest zijn spelmaker op een cruciaal moment in het seizoen. Tests de komende dagen zullen moeten uitwijzen hoelang onze landgenoot aan de kant staat en of de enkelligamenten geraakt zijn. “Het ziet er niet goed uit”, volgens trainer Pep Guardiola. “Kevin heeft pijn, zondag nemen we een scan.”

Phil Foden kleedde zich meteen om. Bij City wisten ze meteen hoe laat het was toen De Bruyne op zijn poep ging zitten. De hand wreef enkel keren over de rechterenkel. Hij grimaste. Ligamenten geraakt? Bij een duel aan de zijlijn met Kanté voelde hij dat hij niet meer verder kon. De voet bleef even in het gras steken. Liever nam hij geen risico’s meer.

Het EK vindt binnen twee maanden plaats, en zelfs als de ligamenten geraakt zijn, raakt hij normaal gezien tijdig speelklaar. Alles zal afhangen van de graad van de blessure. De Bruyne kon op eigen kracht het veld af, maar mankte wel. Scans zullen de komende dagen duidelijk moeten maken hoe ernstig de blessure is. “Het ziet er niet goed uit”, zegt Pep Guardiola. “Ik weet niet hoe ernstig het is, maar Kevin heeft pijn. Zondag nemen we een eerste scan.”

In money time, met volgende week de finale van de League Cup, de laatste rechte lijn richting titel in de Premier League en ook de halve finales van de Champions League tegen PSG, dreigt City zijn aanjager een tijdje kwijt te zijn. Komt ongelegen.

Het is de tweede blessure van De Bruyne in 2021. Begin dit jaar stond hij een maand aan de kant met een hamstringblessure. Sinds half februari speelt hij in het merendeel van de wedstrijden van City mee - hij is zo belangrijk voor zijn trainer. Vorig weekend, in de Premier League tegen Leeds, kreeg hij nog rust. Woensdag stond hij tegen Dortmund 90 minuten op het veld.

Geen quadruple

Het uitvallen van De Bruyne was niet de enige domper. Op Wembley verspeelde City ook zijn unieke kans op een quadruple – vier prijzen in een seizoen. Chelsea verdiende de zege en zijn plaats in de finale van de FA Cup.

Thomas Tuchel triomfeerde. Halve finales in de Champions League, finale in de beker. De Duitse coach, die in januari Frank Lampard af kwam lossen, heeft het snel voor mekaar gekregen.

In een saaie match kreeg De Bruyne, voor zijn kwetsuur net na rust, nooit zijn motor op gang. Zijn trainer, Pep Guardiola, had zijn elftal op 8 plaatsen gewijzigd. Weg was de flow. Jorginho hijgde constant in de nek van onze landgenoot en sneed de lijnen naar hem af.

Zack Steffen, Amerikaanse invallersdoelman van City, stak Chelsea een handje toe. Voor het uur stond hij onoordeelkundig opgesteld. Ziyech profiteerde en duwde de voorzet van Werner in het lege doel.

Chelsea vergat na de voorsprong City uit te tellen op de counter. Steffen hield zijn team met enkele ingrepen toch nog in de match.

Het mocht niet baten.

Leicester en Southampton vechten zondag op Wembley voor het tweede plaatsje in de finale.

