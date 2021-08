Eindelijk officieel: Raphaël Varane maakt de overstap van Real Madrid naar Manchester United

Manchester United werd al enkele maanden in verband gebracht met de Fransman. Uiteindelijk kwamen alle partijen tot een akkoord. Varane won met Real Madrid de voorbije jaren vier Champions League-trofeeën en drie Spaanse titels. De Madrilenen hadden hem in de zomer van 2011 overgenomen van Racing Lens.

Met Frankrijk werd hij in 2018 in Rusland wereldkampioen. De verdediger is 79-voudig international bij Les Bleus en was er ook bij op het voorbije EK. Daar sneuvelde Frankrijk verrassend in de achtste finales tegen Zwitserland. Met zijn overgang zou volgens verschillende media zo’n veertig miljoen euro gemoeid zijn.