Eindelijk die trofee met Argentinië: indrukwekkende prijzenkast Messi is nu volledig

Copa America De ultieme kroon op Messi’s carrière en zelden liepen emoties zo hoog op: Argentinië wint Copa América

9:45 Dan toch. Nadat een hoofdprijs met Argentinië steeds meer een illusie werd, is daar de bevrijding voor Lionel Messi (34). Net in het hol van de leeuw, in het Maracana tegen aartsvijand Brazilië, won de Albiceleste de Copa América. Een heerlijke goal van Di Maria volstond: 1-0. Na vier verloren finales van de Copa América (in 2016 kondigde hij zelfs even zijn afscheid aan) en in zijn tiende grote toernooi met Argentinië, is de grote smet op Messi’s palmares eindelijk weggewist. Emoties op een voetbalveld liepen zelden zo hoog op.