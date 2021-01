Einde verhaal voor Batshuayi en Benteke bij Crystal Palace, dat Franse spits in huis haalt

Buitenlands voetbal Geen Clásico voor matige Hazard zondag tegen FC Barcelona: Real verliest ondanks supersave Courtois tegen Bilbao

15 januari Geen Clásico zondag. Geen duel tussen Eden Hazard en Lionel Messi, al is het afwachten of die laatste fit geraakt. Real Madrid verloor in de halve finale van de Supercopa met 1-2 van Athletic Bilbao. Lucas Vázquez had boter op het hoofd bij beide tegengoals, de aansluitingstreffer van Karim Benzema en een geweldige redding van Thibaut Courtois baatten niet. Een matige Hazard ging na 67 minuten naar de kant, hij wacht nog steeds op die referentiematch waar hij zó hard naar snakt.