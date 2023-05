Einde van huwelijk tussen kampioen Napoli en coach Spalletti dreigt na onenigheid over nieuw contract

Luciano Spalletti bracht Napoli in extase door in zijn tweede seizoen als coach de Scudetto binnen te halen. Voor Napoli was het pas de derde landstitel in de clubgeschiedenis, de eerste in 33 jaar tijd. Voldoende om onsterfelijk te worden in Napels. Spalletti hoopte dan ook zijn aflopend contract verlengd en - vooral - verbeterd te zien.

Maar volgens ‘La Gazzetta dello Sport’ verlopen de gesprekken met de excentrieke voorzitter Aurelio De Laurentiis moeizaam. De Italiaanse sportkrant schrijft dat De Laurentiis zonder medeweten van Spalletti de optie had gelicht om het contract - aan dezelfde financiële voorwaarden - te verlengen tot medio 2024. De coach zou het nieuws via mail vernomen hebben, enkele dagen voor de titelmatch tegen Udinese.

“Het lijdt geen twijfel dat we Spalletti graag in Napels zien blijven, maar vrijheid is onbetaalbaar”, sprak De Laurentiis gisteren veelzeggend op de kampioenenhuldiging. “We mogen niemand de vleugels afknippen, dat mag ook niemand met mij doen. Het belangrijkste is om de mensen die je iets gegeven hebben dankbaar te zijn.”

Volgens ‘La Gazzetta dello Sport’ staat er nog één ontmoeting tussen Spalletti en De Laurentiis op de agenda - daar zal wellicht de definitieve beslissing over de toekomst vallen. Intussen wordt er in Italië al druk gespeculeerd over zijn opvolger. Namen als Rafa Bénitez (ex-Napoli), Antonio Conte en Brighton-coach Roberto De Zerbi klinken het luidst.

