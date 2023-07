Einde van de droomvakantie: Thibaut Courtois reist naar Los Angeles en vervoegt Real-ploegmaats voor tournee

Straf kan oplopen tot drie jaar cel: zaak van (ex-)PSG-coach Galtier blijft beroeren nadat hij bij oude club “aantal moslims wilde beperken”

De zaak rond Christophe Galtier (56) leeft in Frankrijk. De (bijna ex-)coach van PSG verschijnt in december voor de correctionele rechtbank. Hij zou gediscrimineerd hebben op basis van ras en geloofsovertuiging. “Hij vertelde me ook dat ik een team vol ‘uitschot’ had gebouwd met spelers die de helft van hun vrijdag in de moskee zitten.”