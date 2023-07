Einde van de droomvakantie: Thibaut Courtois reist naar Los Angeles en vergezelt Real-ploegmaats voor tournee

KIJK. Zuid-Amerikaan­se bekerwed­strijd ontaardt in knokpartij met 10 (!) rode kaarten

Voetbal is een feest, zeggen ze. Dat gold even niet in Peru, waar voetbalclub Universitario en Gimnasia L.P. het begrip ‘uitvechten’ wel heel letterlijk namen in de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Europa League. Na een smerige tackle gingen beide teams op de vuist, met vele donkerrode kaarten tot gevolg.