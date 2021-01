Eerste prijs onder Pochettino is binnen: PSG wint Franse Supercup na zege tegen Olympique Marseille

Gouden Schoen Lukaku is ‘Beste Belg in het Buitenland’ en wordt verrast door Intercoach Conte, die trofee laat vallen

23:09 Dan toch een trofee voor zijn beresterke 2020. Romelu Lukaku beslechtte de driestrijd met Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois als onze ‘Beste Belg in het Buitenland’ in zijn voordeel. De spits, voor de eerste keer op de erelijst, kreeg de trofee uit handen van Antonio Conte. Die de trofee bij overhandiging uit handen liet glippen. Gehavend kleinood. Lukaku: “Het was of mijn zoontje die de trofee ging laten vallen, of de trainer. (lacht) Het is de trainer geworden.”