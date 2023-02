“Een ‘vergetelheid’ misschien?” - “Wat een paradox”: waarom Real en Courtois hun kat stuurden naar ‘FIFA Best Awards’

Op 17 oktober was Real Madrid nog de grote winnaar op de Ballon d’Or, gisteravond waren ze niet eens op het appel voor ‘The Best’ van de FIFA. Alleen Emilio Butragueño, directeur PR, en ambassadeur Roberto Carlos vertegenwoordigden ‘de Koninklijke’ in Parijs. Geen Benzema, geen Courtois, geen Ancelotti. Bewust. Een ‘vergetelheid’ viel bij het trotse instituut dat Real is, niet in goede aarde.

Het cynisme druipt er vanaf vandaag in AS, samen met Marca de Madrileense sportkrant bij uitstek: “Real Madrid won de laatste Champions League, La Liga, de Europese en de Spaanse Super Cup. En dat deden ze zonder de beste voetballer, de beste coach of de beste keeper van 2022 te hebben.” Hun drie nominaties (Benzema, Courtois en Ancelotti) voor ‘The Best FIFA Football Awards’ niet verzilverd.

Toen dat uitlekte, koos Florentino Pérez voor de boycot. Onraad roken ze al even langer bij Real, toen de FIFA haar regels rond ‘The Best’ veranderde. Niet langer op basis van het voorbije seizoen, waarmee ‘The Best’ zich onderscheidde van de Ballon d’Or, dat traditioneel kiest op basis van het voorbije kalenderjaar. Maar met het WK van Qatar dat op het einde van het jaar plaatsvond, achtte de FIFA het relevanter de uitslag van dat toernooi mee in acht te nemen. Een Champions League-triomf werd zo richting achtergrond geduwd ten voordele van de WK-queeste van Messi en co. Geen Benzema, maar Messi of Mbappé. Geen Courtois, maar Dibu Martínez of Yassine Bounou. Geen Ancelotti, maar Scaloni. Een Argentijns privéfeestje wenkte in het Parijse Salle Pleyel. En zo geschiedde.

Volledig scherm Emiliano Martinez krijgt de trofee als beste doelman uit handen van de Braziliaanse keeper Julio Cesar. © AP

Maar vooral het feit dat Vinicius Junior niet eens tot het beste elftal behoorde, zat hoog in Madrid en was een van de redenen om hun kat te sturen. Maker van de enige goal in de Champions League-finale. “Er moet een fout gemaakt zijn in de dat elftal. Er is iets misgelopen”, foeterde Ancelotti. De Braziliaan eindigde in het algemene klassement pas als elfde. Net als Kevin De Bruyne slechts goed voor tien punten.

Volledig scherm Vinicius Jr. toverde vorige week in de Champions League nog op Anfield in de 2-5-zege van Real. © Photo News

Uiteindelijk maakte Thibaut Courtois, op de Ballon d’or nog bekroond met de ‘Lev Yashin Award’ als beste doelman ter wereld, nog de grootste kans om in diezelfde categorie in de prijzen te vallen. Maar ook de Rode Duivel zag hoe zijn Argentijnse concurrent Martínez zegevierde en moest zich tevreden stellen met een plaatsje in het beste elftal ter wereld. AS, opnieuw cynisch: “De keeper van het beste elftal wordt niet verkozen als beste doelman. Van een paradox gesproken. Courtois, die aan de basis lag van de veertiende CL-triomf door een record aantal reddingen te verrichten in de finale, door Grealish te frustreren in de halve finale, door in Parijs een penalty te stoppen van... Messi. Misschien weer een vergetelheid, FIFA?”

KIJK. De negen fantastische saves van ‘El Muro’ in de CL-finale

Ten slotte riep Real nog een handigheidje in om hun afwezigheid te verantwoorden. De timing zat niet goed. Donderdag wacht de heenmatch in de halve finale van de Copa del Rey tegen FC Barcelona. Naar verluidt wilden ‘Los Blancos’ geen afleiding in wat beschreven wordt als “een van Reals belangrijkste wedstrijden van het seizoen tot dusver." De Copa mag dan geen absolute hoofdprioriteit zijn voor Real, zeker niet na de luxueuze uitgangspositie tegen Liverpool in de achtste finale van de Champions League. Maar de aartsrivaal nog eens lik op stuk geven, is dat wel.

Zelfs de voorbije 1-1 tegen Atlético werd aangehaald. De directie vond het “niet aangewezen” om na zo'n ontgoochelend resultaat en een kans om in te lopen op leider FC Barcelona, dat een dag later verloor in Almeria, de bloemetjes te gaan buitenzetten in Parijs. Met nog 15 matchen te spelen, miste Real de kans om de kloof te verkleinen tot vijf punten. Gekrenkte eer. Dat zullen de FIFA-bobo’s in Parijs geweten hebben.

KIJK. Courtois opnieuw sterk in de poulefase van de Champions League