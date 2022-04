“Eén van treurigste avonden ooit in Camp Nou”: Spaanse pers laat geen spaander heel van Barcelona

Buitenlands voetbalAllemaal spreken ze schande over de vele Frankfurt-fans in de tribunes , maar vooral ook over de prestatie die FC Barcelona op de mat legde tegen de Duitsers. De Spaanse kranten zijn bikkelhard voor de ploeg van Xavi. “Dit is opnieuw een zwarte pagina in het boek van Europese vernederingen waar maar geen einde aan lijkt te komen”, klinkt het onder meer. Een overzicht.

Mundo Deportivo: “Eén van treurigste avonden ooit in Camp Nou”

“Wat een teleurstelling”, kopt Mundo Deportivo, waar geen spaander heel wordt gelaten na de wanprestatie van FC Barcelona. “Het was te verwachten dat het zwaar zou worden tegen Frankfurt, dat hadden ze al bewezen in de heenmatch. Wat niet te verwachten viel, was dat het één van de treurigste avonden ooit zou worden in Camp Nou. Door het sportief resultaat, maar ook omdat het stadion voor de vijand supporterde. Bij 0-3 was het nog altijd Frankfurt dat tot kansen kwam, Barça doolde zonder enige vorm van enthousiasme rond en waande zich bezoeker in eigen huis. Opnieuw eindigt het Europees avontuur van Barcelona in een rommeltje. Het enige wat nog rest dit seizoen, is Champions League-voetbal afdwingen via de competitie. Opnieuw een zwarte pagina in het boek van Europese vernederingen waar geen einde aan lijkt te komen.”

Daarnaast focust Mundo Deportivo ook op de economische ramp die het betekent voor Barcelona: “De put na die onverwachte uitschakeling in de Champions League, waar al zo'n 20 miljoen euro (+ ticketverkoop en sponsoring) werd misgelopen door er de kwartfinale niet te bereiken, wordt nog wat dieper. Om dat nog een beetje te compenseren, was de finale van de Europa League (goed voor minstens 10,9 miljoen euro) een minimum. Barça pakt ‘maar’ 59,78 miljoen euro voor deze Europese campagne, hun record staat op 117,73 drie jaar geleden.”

Marca: “Dit is onacceptabel”

Ook de Madrileense krant Marca spreekt van een absolute schande en zag de Europa League als niet meer dan wat extra speeltijd na de uitschakeling in de Champions League. “Zoals in die slechte films waar iemand sterft en die nog niet naar de hemel kan gaan vooraleer hij een probleem oplost. Frankfurt heeft wel heel duidelijk gemaakt dat Barcelona nog een lange weg te gaan heeft vooraleer ze weer hun hoofd mogen tonen in Europa. De thuisploeg was niet op de afspraak en werd vernederd door de nummer 9 uit de Bundesliga. De 2-3 geeft niet het juiste spelbeeld weer, Barcelona werd overklast. Alweer een titel die Barça ontglipt.”

Officieel zaten er 5.000 Duitse fans in de tribunes voor Frankfurt. Uiteindelijk bleken dat er maar liefst 30.000 te zijn. Het stadion daverde meer bij de doelpunten van Frankfurt dan bij die van Barcelona, en dat zint Marca niet. “Het ergste van al: Barcelona leek wel de uitploeg te zijn. Dit is onacceptabel, de club moet hier een uitleg voor geven.”

AS: “Alleen Dembélé en Ferran toonden flitsen van kwaliteit”

De beoordelingen van de defensie bij AS spreken dan weer boekdelen. “Mingueza was een ramp. Het Barça-shirt is te groot voor hem. Garcia werd overklast op elke mogelijke manier. Dit soort wedstrijden toont dat Alba aan vervanging toe is. Alleen Dembélé en Ferran toonden flitsen van kwaliteit in een match die Barça wel in het Deutsche Bank Park leek te spelen.”

Dat er duizenden Duitse fans de tribunes van Camp Nou wisten in te palmen, noemt AS “een verschrikkelijke fout” van de Catalaanse club. “Het leek wel een invasie. Een uur na affluiten zat het stadion nog halfvol. Het leek wel alsof de Frankfurt-fans er wilden blijven slapen, om de historische zege te vieren. Voorzitter Joan Laporta zei dat hij zich schaamt en dat is ook terecht. Zoiets mag gewoon niet gebeuren, er is heel wat verkeerd gelopen. Frankfurt leek bij momenten wel een thuismatch te spelen en dat heeft de Duitsers zonder twijfel geholpen. Zowel op als naast het veld heeft Barça een zeer slechte beurt gemaakt.”

