Een Oscarwinnaar als voorzitter. Wie is Boreham Wood FC, de vijfdeklasser bij de laatste 16 in de FA Cup?

Buitenlands voetbalBoreham Wood is dé verrassing in de vijfde ronde in de FA Cup. De vijfdeklasser plaatste zich het voorbije weekend voor de achtste finales na een 0-1-overwinning op het veld van Bournemouth, de derde uit de Championship. Een portret van de club met een voorzitter die meewerkte aan de succesfilm Shakespeare in Love en die een hypotheek op zijn huis nam om tijdens de coronapandemie het voortbestaan van Boreham Wood te verzekeren.

Het voorbije weekend werd in Engeland de vierde ronde van de FA Cup afgewerkt. Traditiegetrouw stond het oudste voetbaltoernooi ter wereld bol van de verrassingen. Zo verloor Manchester United na strafschoppen in eigen huis van tweedeklasser Middlesbrough en ging bekerhouder Leicester City kopje onder bij eveneens tweedeklasser Nottingham Forest (4-1). Maar de grootste surprise was de kwalificatie van Boreham Wood. Middenvelder Mark Ricketts (37), in het dagelijkse leven personal trainer, knalde ‘The Wood’ voorbij Bournemouth. Het was nog maar zijn derde doelpunt voor de club in meer dan 200 optredens. Van een uitgelezen moment gesproken. De 1.400 meegereisde fans beleefden de trip van hun leven. De gemiddelde opkomst bij een thuiswedstrijd van Boreham Wood bedraagt slechts 1.000 toeschouwers. Om maar te schetsen wat de FA cup-magie losweekt bij de fans.

Volledig scherm Mark Ricketts, uiterst rechts, viert het winnende doelpunt met zijn ploegmaats. © Photo News

Ei zo na failliet

Ook sterke man Danny Hunter beleefde ongetwijfeld het mooiste moment in zijn 23-jarig voorzitterschap. Bovendien was het voor hem een beloning na vele inspanningen. Bij het begin van de coronacrisis verkeerde ‘The Wood’ in financieel slechte papieren. Hunter zag zich genoodzaakt om een hypotheek te nemen op zijn huis om geld vrij te maken en de club op een gezonde manier door de coronaperiode te loodsen. Een kwalificatie voor de vijfde ronde van de FA Cup zorgt, met dank aan de televisierechten, voor een serieuze financiële opsteker.

Voor Hunter de leiding nam over Boreham was hij actief in de filmindustrie. Als property master, de beheerder van onder andere het decor en de belichting, werkte hij mee aan Shakespeare in Love. Een film uit 1998 die maar liefst zeven Oscars won.

In de eigen competitie staat ‘The Wood’ momenteel op een vijfde plek en mag het dus hopen op promotie naar de League Two. In 2018 was de club al eens dichtbij een overgang. In de ‘play-off Final’ op Wembley verloor Boreham Wood met 1-2 van Tranmere Rovers. De Londense voetbaltempel, waar elk jaar de FA Cup-finale wordt afgewerkt, is dus geen onbekend terrein voor de spelers van manager Luke Garrard. De Brit werd in 2015 op 30-jarige leeftijd aangesteld als hoofdcoach en was zo de jongste trainer in de vijf hoogste divisies van Engeland aller tijden.

Volledig scherm Luke Garrard beleeft een bekersprookje met Boreham Wood. © Photo News

Idool Lampard

Borehamwood is een plaats ten noorden van Londen met ruim 30.000 inwoners. Het stadion, Meadow Park, biedt plaats aan zo’n 4.500 toeschouwers en is eveneens de thuisbasis van Arsenal WFC, het vrouwenelftal van de Gunners.

Op 2 maart maakt Boreham Wood de verplaatsing naar het Everton van Frank Lampard voor de grootste wedstrijd in de 74-jarige geschiedenis van de club. Voor voorzitter Hunter is dat extra speciaal, want als Chelsea-fan is Lampard een van zijn grote idolen.

