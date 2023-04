Een oplawaai van jewelste: Courtois en Real Madrid staan na een 0-4-overwinning op het veld van Barcelona in de finale van de Copa del Rey

Slaaf van z’n eigen imago: hoe Kylian Mbappé zich in München (alwéér) boven eigen ploegmaats verhief, zonder daarbij zelf in spiegel te kijken

Kylian Mbappé mocht - of moest, zo zagen wij - het komen uitleggen na de nederlaag tegen Bayern. “Dit is het maximum voor ons”, gooide hij z’n ploegmaats dan maar onder de bus. Niet voor het eerst. Hij is te groot gemaakt, de koning wordt in Parijs op zijn wenken bediend. Zou hij zelf nog klaar zien in de nevel om zijn hoofd?