Een laatste adiós: Diego Armando Maradona begraven naast zijn ouders in ‘Tuin van de Vrede’

Eén dag na zijn overlijden werd Diego Maradona al begraven. Deze ochtend werd zijn kist beschikbaar gesteld voor het grote publiek in het presidentieel paleis, het Casa Rosada van Buenos Aires. Zo konden ook zijn fans een laatste groet brengen. Het leidde al snel tot lange wachtrijen. Kilometers lang stonden ze aan te schuiven. De massa werd zo groot, dat de politie moest ingrijpen. De gemoederen raakten zelfs verhit. Fans probeerden over de hekken te kruipen, de veiligheidsdiensten zetten zelfs traangas in. De lokale autoriteiten en de familie van Maradona besloten om de wake vroeger dan voorzien te beëindigen - de enige juiste beslissing.

Het lichaam van ‘Pluisje’ werd vervolgens overgebracht naar zijn laatste rustplaats. Een chaotische begrafenisstoet was het. Met honderden voertuigen die het konvooi volgden tot in Bella Vista en duizenden mensen langs de kant van de straat. Daar werd de kist van het Argentijnse voetbalicoon door naasten naar zijn graf begeleid. Na een korte religieuze dienst nam zijn familie afscheid. Een emotioneel moment. Een laatste adiós. Hij werd begraven naast zijn ouders in de ‘Tuin van de Vrede’ van de begraafplaats van Bella Vista. Maradona zal nooit vergeten worden in Argentinië, in Napels, in de hele wereld.