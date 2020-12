“Een koninklijk offer”: PSG-verdediger Kimpembe is al geblesseerd, maar pakt in quasi uitzichtloze situatie nog uit met fenomenale tackle

Een fel gehavend Paris Saint-Germain bleef steken op een 0-0-draw tegen Lille OSC. Geen leiderspositie in de Ligue 1 dus, maar in de Franse hoofdstad en bij uitbreiding heel het land blijft de wedstrijd, en wel bepaald één actie, nazinderen. Een kwartier voor tijd pakte PSG-verdediger Presnel Kimpembe uit met een geweldige ingreep.

Na een afgeslagen aanval counterde Lille, met invaller Jonathan David, pijlsnel. Op een gegeven moment was het één tegen vier. Kimpembe versus vier tegenstanders. Toen Burak Yilmaz op PSG-doelman Keylor Navas kon afstormen, leek het een verloren zaak. En tóch stak de 25-jarige Fransman en dertienvoudige international er nog een stokje voor. De tackle was risicovol, maar tot in de perfectie uitgevoerd.

Wat het nog allemaal straffer maakt: Kimpembe was op dat moment al geblesseerd. Hij had last aan de rechterdij, duidelijk zichtbaar wanneer hij z’n sprint aanzet. Even door de pijngrens bijten, dan maar. De opoffering bleef niet zonder gevolgen, want na de fenomenale inspanning bleef hij minutenlang uitgeteld liggen. Zijn ploegmaats kwamen ter hulp. Kimpembe werd uiteindelijk vervangen. Bekijk hieronder de beelden en let ook vooral op de lyrische Franse commentatoren.