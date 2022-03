Een Kepa'tje doen: ex-speler Club valt als 'penaltyspecialist' in in minuut 120, maar faalt

Buitenlands voetbal Crazy: Aleksandar Mitrovic (ex-RSCA) breekt doelpunten­re­cord Champions­hip... met nog 14 matchen te gaan

Unstoppable. Niets of niemand kan Aleksandar Mitrovic (27) dit seizoen tegenhouden. De Servische ex-spits van Anderlecht speelt met leider Fulham alles kapot in The Championship. Woensdagavond brak hij met zijn 32ste (en wat later zijn 33ste) treffer het alltime doelpuntenrecord van de Engelse tweede klasse. Wat het allemaal nog een pak straffer maakt? Er zijn nog 14 speeldagen te gaan.

24 februari