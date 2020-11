“Een hekel aan hoe ze omgaan met deze regel”: goal afgekeurd omdat spits wijst waar hij bal wil en zo offside staat

Buitenlands voetbalIn Engeland ligt de videoscheidsrechter weer onder vuur. Een goal van Leeds-aanvaller Patrick Bamford werd afgekeurd omdat de arm waarmee hij wees vóór de offsidelijn stond. Er is een logische uitleg voor, maar opnieuw wordt het interpretatiegehalte van de regel in vraag gesteld.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

In Engeland is er veel te doen rond een afgekeurde goal van Leeds-aanvaller Patrick Bamford. De spits toonde zijn ploegmaat waar hij de bal wou, glipte door de buitenspelval en prikte de 1-1-gelijkmaker tegen Crystal Palace binnen. Of toch: dat dacht hij. Na een tussenkomst van de VAR keurde de scheidsrechter de goal immers af. Door die uitgestoken arm, waarmee hij wees, liep hij immers buitenspel.

Een beslissing die op veel onbegrip wordt onthaald. “Wat een belachelijke beslissing. Ik heb een hekel aan hoe deze regel geïmplementeerd wordt”, schreef Engels voetballegende en analist Gary Lineker op Twitter. “Ik vraag me af of die VAR-scheidsrechters voor een wedstrijd samenkomen om tijdens een drankje te bekokstoven hoe ze de supporters op stang kunnen jagen.” Fans en analisten stellen dat Bamford hier onmogelijk voordeel uithaalde en de regel geen ruimte laat voor het gezond verstand bij een bepaalde wedstrijdfase. (lees verder onder de tweets)

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

ESPN-journalist Dale Johnson komt met een duidelijke verklaring. Enkel met de lichaamsdelen waarmee je een goal mag maken, en wanneer je dus geen hands begaat, kan je buitenspel lopen. Afgelopen zomer is die regel veranderd. Voortaan maak je géén hands als je de bal met de schouder controleert. “En door die verandering in de regels staat Bamford wel degelijk offside. Net omdat je nu de bal met de schouder mag beroeren, en ook zijn schouder in deze fase buitenspel staat, wordt de goal afgekeurd. Vorig seizoen telde de schouder ook als handspel, werd de lijn ter hoogte van de oksel getrokken en had hij dus géén offside gelopen.”

Tien minuten later scoorde de 27-jarige Brit trouwens de 2-1-aansluitingstreffer. Opvallend: hij ging toen aan de lijnrechter vragen of hij die goal ook zou afkeuren. Een frustrerende avond, want Leeds verloor op de koop toe met zware 4-1-cijfers. “Dit is belachelijk”, vertelde Bamford na de match bij BBC. “Mijn hele lichaam en mijn voeten staan duidelijk achter de verdedigers. Omdat ik wijs naar mijn ploeggenoot waar ik de bal wil hebben, kunnen ze de goal toch niet afkeuren?”

Volledig scherm Patrick Bamford. © EPA