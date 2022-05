“Eén foutje werd meteen afgestraft”: titel van topschutter is slechts troostprijs voor Dessers

Conference LeagueCyriel Dessers is topschutter geworden van de eerste editie van de Conference League. De spits van Feyenoord kwam niet tot scoren tijdens de verloren finale tegen AS Roma (1-0), maar zijn concurrent Tammy Abraham ook niet. Slechts een troostprijs, na de match overheerste uiteraard de teleurstelling: “Ellebogen, krabben, trekken. Ze zijn meedogenloos.”

“Negentien wedstrijden doen we bijna alles goed”, vertelt Dessers bij Veronica. “En hier in de finale maken we één foutje denk ik. Maar dat wordt meteen afgestraft. Dit doet gewoon heel veel pijn.”

Dessers zag een geslepen tegenstander. “Ze zijn meedogenloos. Zelfs als de bal niet in de buurt is, krijg je ellebogen. Of krabben ze en trekken ze. Alles is geoorloofd. Dat hebben wij misschien niet genoeg. Al moet ik onszelf een compliment geven. Ik denk dat we onszelf weinig kunnen verwijten.”

Voorin was het lastig, aldus Dessers. “Ik stond meestal tegenover drie centrale verdedigers. Met name kort na rust kregen we toch even wat ruimte. Toen waren we ook meteen gevaarlijk. Helaas bleef de gelijkmaker uit.”

Dessers scoorde tien keer in de Conference League en is daarmee topschutter. Abraham, de Engelse spits van AS Roma, bleef steken op negen treffers. Luis Sinisterra maakte dit seizoen elf doelpunten in negentien wedstrijden in de Conference League. De Colombiaanse linksbuiten scoorde vijf van die treffers in de voorronden. Alleen doelpunten in het hoofdtoernooi tellen mee in het klassement voor topscorers van de derde competitie van de UEFA.