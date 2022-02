Eden Hazard traint weer bij Real Madrid: “Op een dag vertelt hij wat er juist aan de hand is”

Asensio: “Op een dag vertelt hij wat er juist aan de hand is”

Eden Hazard is vandaag ook onderwerp van gesprek in een uitgebreid interview dat El Larguero had met Marco Asensio, ploegmaat van Hazard bij Real Madrid. “Hij wil laten zien hoe goed hij wel is, maar er zijn veel zaken gebeurd de afgelopen jaren”, aldus de Spanjaard. “Wat blessures… Het is moeilijk om de vinger op de wonde te leggen. Ik weet het ook niet precies. Je zult het hem moeten vragen. Op een dag zal hij ons vertellen wat er precies aan de hand is.”