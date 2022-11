Eden Hazard overweegt vertrek bij Real Madrid volgende zomer

Buitenlands voetbal PREMIER LEAGUE. Arsenal springt weer naar de leiding na prestigeze­ge bij Chelsea - Liverpool wint op veld van Tottenham

Arsenal is in de Premier League weer over Manchester City naar de koppositie gesprongen. De Gunners deden dat dankzij een 0-1-zege in de Londense topper op het veld van Chelsea. Manchester United liet dan weer na een goeie zaak te doen in de strijd om de top vier.

6 november