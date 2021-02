Eden Hazard over terugkeer van Lukaku en co naar Jupiler Pro League en vele blessureleed: “Einde van de wereld niet”

Buitenlands voetbalHet Engelse magazine On The Front Foot kon Eden Hazard (30) strikken voor een uitgebreide babbel. Over zijn dromen, onze Jupiler Pro League en uiteraard het vele blessureleed. “Het is het einde van de wereld niet. Ik kan nu meer tijd met mijn kinderen doorbrengen.”

Hazard liep vorige week woensdag nog maar eens een spierblessure op en is opnieuw minstens vier weken buiten strijd. Het Engelse tijdschrift On The Front Foot strikte de Rode Duivel voor een interview - weliswaar enkele weken geleden afgenomen, nog voor de recentste blessure, dus. De insteek blijft echter hetzelfde. Hazard probeert de tegenslagen om te zetten in meer familiale momenten.

“Ik heb het geluk dat mijn familie me doorheen deze periodes helpt terwijl ik thuis zit”, aldus Hazard. “Het is het einde van de wereld niet, want ik kan meer tijd met mijn kinderen doorbrengen. Als je dan alleen zit, is het niet eenvoudig. Maar ik heb m’n familie die mij steunt. En momenteel kan ik niet erg veel dingen doen. Ik werk hard om fit te geraken, maar mijn kwetsure heeft nu eenmaal tijd nodig om te helen. Ik kan enkel wachten en ondertussen genieten van de tijd met mijn gezin.”

Neymar en Mbappé

De machine-Hazard staat de laatste tijd nogal veel in de garage. Dat maakt dromen en vooruitkijken niet meteen evident. Maar wat zijn z’n doelen nog, wil de interviewer weten. “Ik hoop gewoon zo lang mogelijk te genieten van het voetbal. Ik amuseer me altijd op het veld. Ik denk nooit na waar ik binnen enkele jaren wil staan. Ik focus me enkel op de volgende match en training. Ik ben nog maar 30, het lichaam voelt oké aan. Ik hoop nog minstens vijf à zes jaar mee te draaien.”

Ook de Jupiler Pro League was een gespreksonderwerp. Of Hazard onze competitie dankzij de Gouden Generatie ziet evolueren richting pakweg de uitstraling van de Ligue 1. “Het zou helpen mochten onze toppers aan het einde van hun carrière terug naar België keren (Lukaku gaf al aan terug te keren naar Anderlecht, red.). Zo zal er meer over de Belgische competitie gepraat worden en komt deze meer in de picture. Grote spelers zijn belangrijk, kijk naar Neymar en Mbappé in de Ligue 1.” Eden vergeet ook de ontwikkeling van de jeugd niet. “De Gouden Generatie en haar succes maakte ons jeugd nog meer warm om te voetballen. Het gevolg is dat de jeugdacademies meer geld hebben om getalenteerde jongens op te leiden. Dat maakt dat onze Jupiler Pro League enkel maar zal groeien”, aldus Hazard.

Volledig scherm Eden Hazard. © Photo News