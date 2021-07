Eden Hazard op één in lijstje die geen voetballer wil aanvoeren

La LigaJe zou haast medelijden krijgen met Real Madrid. Club die het voorbije jaar de meeste euro’s (44,5 miljoen euro) in rook zag opgaan omwille van gekwetste spelers. Niet verwonderlijk met Eden Hazard als grootste ‘slokop’. Op één in het lijstje dat geen voetballer wil aanvoeren.

De onderstaande tabel is op basis van april 2020 tot maart 2021 en er werd gekeken naar alle clubs uit de grootste vijf competities (Spanje, Engeland, Duitsland, Italië en Frankrijk). Weinig verrassend is het Eden Hazard die de vermaledijde lijst van Betiton Sports, een Engels gokkantoor, aanvoert. Het voorbije seizoen was hij 252 dagen gekwetst en dat met een weeksalaris van 475.000 euro. Een totaal van 17 miljoen euro dat de club moest betalen aan een speler die niet in actie kwam. Op het einde van het voorbije seizoen berekende de Madrileense sportkrant AS ook al dat Hazard Real maar liefst 40.000 euro kost... per gespeelde minuut.

Hazard wordt van nabij gevolgd door Philippe Coutinho. FC Barcelona betaalde de Braziliaanse aanvaller, 233 dagen in de lappenmand, 15,7 miljoen euro zonder daarvoor speelminuten in de plaats te krijgen. Neymar vervolledigt de topdrie. Niet zozeer omdat hij zo lang gekwetst was (95 dagen), wel omwille van zijn monstersalaris. Hazard is de enige Belg in de top twintig.

Volledig scherm © Betiton Sports

Op clubniveau is het Real Madrid dat er het meest bekaaid vanaf komt. Naast Hazard hebben ze ook Sergio Ramos, die verkast naar de club die op de nummer twee staat in de lijst: PSG. Naast Neymar is Verratti de andere Parijse pechvogel. En ook die andere Spaanse topclub, FC Barcelona, staat hoog genoteerd. Coutinho en Umtiti zijn de boosdoeners. Met tien clubs is de Premier League het best vertegenwoordigd. Competitie waar de spelers het best betaald worden.

Volledig scherm © Betiton Sports