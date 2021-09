Eden Hazard is zijn basisplaats kwijt bij Real: hoe moet het nu verder?

Eerst op 15 september op Inter, daarna afgelopen woensdag tegen Mallorca - toen hij een kwartiertje mocht invallen -, en nóg eens dit weekend tegen Villarreal, waar hij weer niet verder kwam dan een korte invalbeurt. Enkel op 19 september tegen Valencia stond Hazard aan de aftrap.

Coach Carlo Ancelotti zegt “tevreden” te zijn over de Rode Duivel, en dat “de kwaliteit van de minuten” van Hazard belangrijker is dan “de kwantiteit”.

Het was een teken aan de wand dat Ancelotti het enkele dagen geleden had over “voorin moeten we meer en beter druk kunnen zetten”. Druk zetten en Eden Hazard, dat gaat moeilijk samen. Intussen deden de alternatieven voor Hazard het ieder om beurt zeer goed. Rodrygo maakte de winnende treffer tegen Inter, Asensio lukte een hattrick tegen Mallorca, en Vinícius is samen met Benzema de beste bij Madrid, momenteel.

Sublieme Courtois

Hazard kan voorts niets claimen: noch in Valencia noch in zijn invalbeurten maakte hij indruk. Morgen staat Hazard ongetwijfeld aan de aftrap van de Champions League-partij tegen Sheriff Tiraspol, maar hoe moet het dan verder met Hazard in Madrid? En wat zegt dit over zijn vormpeil in de Final Four van de Nations League?

Over Thibaut Courtois intussen niks dan goed. Hij pakte zaterdag tegen Villarreal een punt, met een sublieme save op een schot van ex-Club Brugge Danjuma, die in La Liga een van de uitblinkers is van het seizoensbegin.

Madrid en Villarreal hielden het op 0-0. Real blijft leider in Spanje.

