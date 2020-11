Eden Hazard is verlost van corona en traint mee bij Real Madrid

Op 7 november kreeg Eden Hazard te horen dat hij besmet was met het coronavirus. Zonder symptomen werd hij onmiddellijk in quarantaine geplaatst. Zonde voor de Rode Duivels, want Hazard mocht niet afreizen naar België voor het interlanddrieluik tegen Zwitserland (11/11), Engeland (15/11) en Denemarken (18/11) - zijn laatste interland dateert intussen al van 19 november 2019 tegen Cyprus. De besmetting was bovendien een extra domper omdat Hazard net terug was uit blessure en in zijn eerste matchen hoopgevende signalen gaf - hij scoorde zelfs knap tegen Huesca.