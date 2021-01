Eden Hazard in selectie voor bekerduel tegen derdeklasser: “Eden moet de kritiek aanvaarden”

CD Alcoyano.

“Alles is altijd lastig”, aldus Zinédine Zidane, daarnet op zijn persconferentie.

Real Madrid stapt morgenavond (21u) in de 1/16de finales van de Copa del Rey. CD Alcoyano, uit de provincie Alicante, is een goede derdeklasser. Tweede in de rangschikking na UD Ibiza, dat in de vorige ronde Celta met 5-2 wegblies. In de Spaanse derde klasse, en met name op Ibiza, wordt al eens goed gevoetbald.

Zit in de selectie voor de trip naar Alcoyano, waar het zonnetje schijnt en het kwik tot 16 graden stijgt: Eden Hazard.

Er is een tijd geweest, in Engeland, dat Hazard vrijgesteld werd van dit soort reisjes, maar bij Real Madrid is de realiteit van Hazard vandaag anders. Hij heeft de status niet (meer) om te mogen thuisblijven. Toen Cristiano Ronaldo in Madrid voetbalde, kwam die niet buiten voor een Copa del Rey-duel tot in de kwartfinale.

Hazard heeft er een nare tiendaagse opzitten. Twee matige prestaties tegen Osasuna en Bilbao maakten dat de Rode Duivel ineens het zwarte schaap werd voor de Madrileense media. Maar er is meer. Ook Pedja Mijatovic haalde zwaar uit naar Hazard. En Mijatovic is niet zomaar iemand. De Montenegrijn, gewezen topspits van Real Madrid, maakte in 1998 in Amersterdam het beslissende doelpunt voor Real in de Champions League-finale tegen Juventus, en schonk De Koninklijke daarmee de eerste EC 1-trofee sinds 1966. Mijatovic, makelaar inmiddels, is daarom een held gebleven voor de fans van Real, naar hem wordt geluisterd.

“In anderhalfjaar heeft Hazard zo goed als niets gepresteerd bij Real Madrid”, sprak Mijatovic in een radio-interview. “Ik hoorde zeggen: ‘Tegen Bilbao was hij in het eerste kwartier zeer actief’. We stellen ons tevreden met heel weinig, blijkbaar. Misschien is het beter om Hazard niet te laten starten. De voorbije weken waren we immers gewend om Real Madrid goed te zien spelen zonder Hazard, dat is zorgwekkend. Wie weet dient teruggegrepen naar spelers die op dit moment minder aan de bak komen maar die wél de ploeg beter maken.”

Van het krediet van Eden Hazard blijft niets meer over. De blessure van Dani Carvajal maakt dat Zidane momenteel geen keuzes moet maken: Lucas Vázquez gaat een rij achteruit waardoor een gaatje vrijkomt voor Hazard.

Maar de tijd dringt. Hazard heeft niet de marge om nóg één of twee maanden geduld te vragen. Zonder prestaties wordt de druk op de duur verstikkend. Hazard heeft heel weinig kilometers, balgevoel en vertrouwen op de teller staan – het is bijgevolg onzin om te eisen dat Hazard nu al opnieuw zijn beste niveau moet halen –, maar een keertje beslissend zijn met een assist of een doelpunt zou wel helpen.

Zidane zei vanmiddag het volgende over Hazard: “Het is wegens alle blessures een lang en moeilijk proces voor Eden. Dat is hij niet gewend. Het maakt een en ander gecompliceerd. De kritiek zal hij moeten aanvaarden. Om daarna sterker terug te komen. En dat zal ook gebeuren. Daar ben ik zeker van.”

Zidane laat daarmee uitschijnen dat de vele blessures zélfs voor de immer opgewekte Eden Hazard een mentale uitdaging vormen.

“Eden heeft eens een paar goede wedstrijden op rij nodig, of een doelpunt”, sprak Zidane eerder. «Om vertrouwen op te doen.”

En dan is een avontuur bij CD Alcoyano altijd wel meegenomen. Snel een paar goaltjes maken.

Maar het mes snijdt langs twee zijden. Wat als Hazard zélfs tegen een derdeklasser moeite heeft om zijn stempel te drukken? Dat kan best: slecht veld, een paar verdedigers die te laat komen in het duel en op de miljonairsbenen terechtkomen...

Doet Zidane er wel goed aan om Hazard aan deze klus bloot te stellen?

Anderzijds, hoe help je Hazard dan wél?

Eens moet Eden Hazard kunnen ontsnappen uit de vicieuze cirkel.

“Dat zal snel zijn”, besloot Zidane zonet hoopvol.

