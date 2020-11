Eden Hazard in Real-selectie voor lastige verplaatsing naar Villarreal

Morgen speelt Madrid de lastige verplaatsing op Villarreal, het nummer twee in Spanje momenteel. Hazard zit in de selectie, al is de kans eerder klein dat hij met slechts twee groepstrainingen in de benen aan de aftrap komt. “We weten niet of Hazard al honderd procent is, dat moet blijken uit de komende matchen”, vertelde Zinédine Zidane vandaag op z’n persbabbel.