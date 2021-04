Ed Woodward stopt eind dit jaar als CEO van Manchester United

Bundesliga Dort­mund-wonderkind Moukoko (16) krijgt politie over de vloer nadat hij zeven jaar oudere ex-vrien­din opsluit

12 april Youssoufa Moukoko mag dan tot het einde van dit seizoen in de lappenmand liggen, toch blijft het 16-jarige wonderkind van Borussia Dortmund voor sensatie zorgen. Z’n laatste stoot is echter een minder mooie: de jonge aanvaller kreeg het voorbije weekend politie over de vloer nadat hij z'n zeven jaar oudere ex-vriendin had opgesloten.