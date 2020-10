Duur, duurder, duurst: kern Manchester City overschrijdt magische grens van een miljard euro

Premier League Onze man in Engeland ziet hoe Toby Alderwei­reld onbetwist titularis af is: “Het drukke schema is wel een meevaller”

5 oktober In de wolken met de verpletterende zege. Blij voor de ploegmaats, voor het team. Zijn persoonlijke besognes duwt hij nog even naar de achtergrond. Voor de derde keer op rij ontbrak ene Toby Alderweireld bij Spurs in basis voor een Premier Leaguematch. Zijn aandeel in de historische 1-6: nihil. Voor het eind van de dag zou Jose Mourinho er liefst nog een topverdediger bij hebben, maar een must is het niet. Moet de bondscoach zich stilaan zorgen maken?