Duitsland is ‘Sechs zu null-Jogi’ beu: “Tijd dat Löw zelf opstapt. Fantastische mens, maar het gaat niet meer”

Duitse kranten vernieti­gend voor bondscoach Löw na 'Tiefpunkt' in Spanje: "Zit Löw nog op zijn plaats?"

14:47 Sechs-Null. Duitsland ging gisteravond met de billen bloot in Spanje. Geen Final Four en de grootste vernedering voor Die Mannschaft sinds 1931. De Duitse media spreken over een ramp: “Das Jogi-Desaster.”