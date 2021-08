Duitse voetballegende Gerd Müller (75) overleden na lange strijd tegen alzheimer

Tijdens zijn actieve carrière was Müller voor Bayern München goed voor 566 goals in 607 matchen. Hij werd zeven keer topschutter in de Bundesliga en scoorde een recordaantal van 365 doelpunten in de Duitse hoogste voetbalklasse. Hij pakte met Bayern vier landstitels, vier bekers en driemaal de Europacup I.

Als international trof Müller 68 keer raak in 62 interlands. Hij werd met West-Duitsland Europees kampioen in 1972 (in België) en wereldkampioen in 1974 (in eigen land). Tijdens de WK-finale tegen Nederland scoorde hij het beslissende doelpunt.

“Het nieuws van het overlijden van Gerd Müller raakt ons allemaal diep”, reageert Oliver Kahn, CEO van Bayern. “Hij is een van de grootste legendes in de geschiedenis van Bayern. Zijn prestaties zijn tot op de dag van vandaag ongeëvenaard en zullen voor altijd deel uitmaken van de geweldige geschiedenis van Bayern en het Duitse voetbal. Als speler en als persoon staat Gerd Müller als geen ander voor Bayern en onze ontwikkeling tot één van de grootste clubs ter wereld. Gerd zit voor altijd in ons hart.”

Volledig scherm © BELGAIMAGE