Duitse international Toni Kroos vindt Nations League maar niets: “Wij spelers zijn maar marionetten van de UEFA en FIFA”

Toni Kroos (30) nam geen blad voor de mond in zijn vandaag verschenen podcast ‘Einfach mal Luppen’. Samen met zijn 29-jarige broer Felix, die voetbalt bij Eintracht Frankfurt, ging hij dieper in op de zin van nieuwe competities als de Nations League of de nieuwe uitgebreide format van het club-WK. “Uiteindelijk zijn wij van al die nieuw uitgevonden zaken alleen maar de marionetten van de FIFA en de UEFA”, zei Toni Kroos scherp. “Dit is toch alleen maar gepland om alles financieel uit te zuigen, en natuurlijk ook de individuele spelers fysiek leeg te zuigen.”

Toni Kroos betreurt dat er geen machtige spelersvakbond bestaat die een stem heeft over zulke nieuwe formats: “Want dan zouden we geen Nations League spelen, noch een Spaanse Supercup in Saudi-Arabië of een club-WK met 20 of meer teams.” Toni Kroos vindt dat de UEFA en FIFA met de bestaande competities als de Champions League, het EK en WK al voldoende “topproducten” hebben. En waarom zouden de Europese topclubs daarbuiten dan nog er aan denken om een Europese Super League te introduceren, vraagt hij zich af: “Dat is misschien sportief interessant. Maar de kleinere clubs blijven dan in de kou staan, het maakt de kloof alleen nog groter. Soms is het goed om bepaalde goede zaken te laten zoals ze zijn.”

In zo mogelijk nog scherpere bewoordingen trad zijn broer Felix hem bij over nieuwe formats als de Nations League: “Het kan me geen reet schelen. Dat betekent niets voor mij. Het heeft nul traditie, het is absolute zever.”

Volledig scherm Toni Kroos. © Photo News