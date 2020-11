Dromen van Duitsland-België in Final Four? Duim dan mee dat 'nieuwe’ Mannschaft straks punt pakt in Spanje

Nations League Roman Yaremchuk scoort met heerlijke pegel tegen Duitsland

14 november Roman Yaremchuk heeft zich op het Europese toneel laten gelden met Oekraïne. En hoe. De spits van AA Gent zette zijn land met een harde knal op voorsprong tegen Duitsland in de Nations League. Yaremchuk schoot de bal in één tijd droog in de bovenhoek. Bayern-doelman Manuel Neuer had geen schijn van kans. Die Mannschaft draaide de situatie wel nog helemaal om. Leroy Sané en Timo Werner zorgden voor een 2-1-voorsprong aan de rust. Werner legde iets na het uur de 3-1-eindstand vast. Oekraïne en Duitsland komen uit in groep 4 van de A-league in de Nations League. Verder zitten ook nog Spanje en Zwitserland in die groep.