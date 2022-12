Dries Mertens zet Galatasaray op weg naar zege met z'n derde treffer van het seizoen

Mertens, die in de 59ste minuut ook een gele kaart kreeg, zag de thuisploeg in het slot langszij komen via Erdogan Yesilyurt. Maar invaller Baris Alper Yilmaz bezorgde de bezoekers in de blessuretijd alsnog de drie punten. Sivasspor-aanvaller Yesilyurt liep nog tegen een tweede gele kaart aan in de 100ste minuut. De ref floot de partij pas af in de 109de minuut.