Dries Mertens scoort knap maar ligt uit beker in spektakelmatch met drie rode kaarten en zeven goals

Buitenlands voetbalGeen kwartfinale voor Napoli in de Coppa Italia na een erg vermakelijke en tumultueuze pot in het Diego Armando Maradona Stadium. Dries Mertens scoorde fraai, Napoli dwong verlengingen af in minuut 96, maar met negen man tegen tien ging het alsnog onderuit tegen Fiorentina: 2-5.

In een gesloten eerste helft zat het venijn in de staart. Dusan Vlahovic, nog maar 21 en 19 goals in 22 matchen, toonde waarom quasi elke Europese topclub hem op de radar heeft. De Serviër draaide zich in minuut 41 uitstekend vrij en legde naast Napoli-doelman Ospina binnen. De vreugde bij Fiorentina was echter van korte duur. Deels omdat het zichzelf in de voet schoot, deels omdat aanvoerder Dries Mertens erg fraai afwerkte.

Dragowski trapte slecht weg, de Rode Duivel deponeerde met een lob/plaatsbal over de doelman binnen. Diezelfde Dragowski beleefde trouwens een baalavond, een minuut later pakte hij rood omdat hij in de weg van de doorgebroken Elmas was gaan lopen.

De weg open voor Napoli richting kwartfinales? Allesbehalve. Een tienkoppig Fiorentina klom na rust weer op voorsprong. Biraghi knalde een vrije trap in twee tijden binnen. Napoli zocht een halfuur met een mannetje meer, maar vond lang niet. Een afgeweken schot van Lozano trof de paal. De Mexicaan werd even later uitgesloten na een drieste overtreding. En Napoli viel zelfs met negen toen Fabián Ruiz een veelbelovende aanval foutief afbrak. En tóch werd het nog 2-2. Petagna deed het ondenkbare in de slotseconden.

In de verlengingen werden de negen Napoli-spelers terug gedrukt. Ze kraakten ook. Venuti trapte raak in de verste hoek, aanwinst Piatek en Maleh zorgden voor de zware 2-5-cijfers. Fiorentina bekert verder. Exit Napoli.

Volledig scherm De gelijkmaker van Dries Mertens. © EPA

