Dries Mertens neemt met baby Ciro op de schoot afscheid van Napoli: “Ik ga mijn huis hier houden, zodat ik altijd naar mijn thuis kan terugkeren”

“Beste Napolitanen, beste stadsgenoten. Ik wist dat deze dag ooit zou komen, maar ik had nooit gedacht dat het zo moeilijk voor mij zou zijn", vertelt Mertens. “Ik zeg nu vaarwel tegen de stad die me geadopteerd heeft, me lief had en me gesteund heeft in moeilijke en goede tijden. De records en overwinningen staan voor altijd in de geschiedenisboeken. De personen en de stad zitten voor altijd in mijn hart. Ik ben trots dat mijn zoon Ciro in Napoli is geboren. Als wij de wereld rondreizen, zal hij altijd een Napolitaan zijn. Ik ben hier niet geboren, maar deze stad was voor 9 jaar mijn thuis en is een deel van mij geworden. Daarom heb ik beslist om mijn huis hier te houden, zodat ik altijd naar mijn thuis kan terugkeren. Aan de club, mijn collega’s, trainers, fans en vrienden kan ik maar één woord zeggen: grazie. Mijn vertrek ging niet zoals ik had gehoopt, maar voor mij is dit geen vaarwel. Wel een ‘tot ziens’. Napoli, wat een tijd hebben wij gehad.”