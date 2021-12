Drie koningen, maar geen feest: Pochettino heeft weinig om gelukkig van te worden bij PSG

WK voetbal Toernooidi­rec­teur WK voetbal: “Homo’s zijn welkom in Qatar, maar niet hand in hand op straat”

Homoseksuele voetbalfans lopen op het WK volgende winter in Qatar maar beter niet hand in hand. Net zoals ze in Qatar heterokoppels dat liever niet zien doen. Dat zegt Nasser al-Khater, het hoofd van de WK-organisatie, in gesprek met CNN. “Wij respecteren andere culturen ook en we verwachten dat anderen onze cultuur eveneens respecteren.”

1 december