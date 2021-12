Drie koningen, maar geen feest bij PSG: Pochettino heeft in aanloop naar Club weinig om gelukkig van te worden

Voetbal Opdringeri­ge ‘fans’ van Barça springen op auto van Umtiti, maar schrikken zich een hoedje wanneer furieuze Fransman plots voor hun neus staat

FC Barcelona-verdediger Samuel Umtiti heeft enkele opdringerige ‘fans’ van de club een lesje bijgebracht in respect. De mannen deden de auto van de 28-jarige verdediger stoppen en één van hen sprong zelfs op de motorkap. Umtiti was daar - terecht - niet mee opgezet en claxonneerde hevig. Hij slaagde er gelukkig snel in om weg te scheuren, maar daarmee was de kous niet af.

