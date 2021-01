Dortmund speelt gelijk tegen hekkensluiter Mainz, Meunier scoort eerste doelpunt voor Borussen

Geen Axel Witsel en Thorgan Hazard bij Borussia Dortmund, onze landgenoten ontbraken allebei met een blessure. De spelers waren vooral de zware blessure van draaischijf Witsel niet vergeten en droegen tijdens de opwarming een shirt met de boodschap ‘Get well soon, chaloupe!’, vergezeld door een foto van de Belg. Mooi gebaar.

De wedstrijd dan. De thuisploeg schoot sterk uit de startblokken en klom haast meteen op voorsprong via Haaland, na een goede actie van Meunier op rechts. Net niet goed genoeg, zo bleek, want de VAR had buitenspel gesignaleerd van onze landgenoot. Het zou het enige wapenfeit zijn van de verder onzichtbare Noor. Dortmund kreeg via Brandt, Reus en Bellingham nog heel wat grote kansen, maar Mainz-doelman Zentner en de paal stonden in de weg.