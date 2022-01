Dortmund sneuvelt in Duitse beker tegen tweedeklasser St. Pauli na owngoal van Witsel

Buitenlands voetbal Saelemae­kers beslist match AC Milan na fraaie counter, waarna hij ook in de kleedkamer het feest in gang trekt

Genoa-coach Shevchenko - op bezoek bij de club waar hij jaren het mooie weer maakte - had zijn pionnetjes goed gezet tegen AC Milan, gisteravond in de Coppa Italia. Eén daarvan was Zinho Vanheusden, terwijl bij de thuisploeg Alexis Saelemaekers op de bank startte. De 0-1 (Østigård, 15') stond lang op het bord, maar een kwartier voor tijd maakte good old Olivier Giroud gelijk. Vijf minuten later mocht Saelemaekers invallen. In de verlengingen scoorde Milan via Leao (102') een - erg mooie - lucky goal, een voorzet die via de verste paal binnenviel. Het laatste woord was echter voor Saelemaekers, die er diep in de tweede verlenging op de tegenaanval nog 1-3 van maakte. Zijn zesde doelpunt voor de Rossoneri in 83 matchen - ‘t leverde achteraf dolle vreugdetaferelen op in de kleedkamer, zoals u hieronder kan zien. In de kwartfinale wacht de winnaar van Lazio-Udinese.

14 januari