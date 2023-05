Dortmund profiteert optimaal van misstap Bayern en heeft eerste titel sinds 2012 volledig in eigen hand

OVERZICHT. Barça en Feyenoord kampioen, Man City en Bayern dicht bij nieuwe landstitel: zo liggen de kaarten in de grote Europese competi­ties

De seizoensontknoping in de vijf grootste Europese competities komt razendsnel dichterbij. In Italië kroonde Napoli zich voor het eerst in 33 jaar tot kampioen. Ook in Spanje en Nederland kennen we de nieuwe landskampioen. Waar is het wel nog spannend? Een overzicht van de Premier League, Bundesliga, Serie A, La Liga, Ligue 1 en Eredivisie.