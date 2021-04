Dit weekend begint de MLS opnieuw: 5 redenen om het Amerikaanse voetbal op de voet te volgen

MLSDit weekend wordt de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS weer op gang getrapt. Voetbal mag dan niet de populairste sport zijn in het land van president Joe Biden, toch is de competitie de moeite waard om te volgen. Onder andere Nani en Pozuelo maken het mooie weer in Amerika. Aan de hand van vijf zaken stellen wij de competitie aan u voor.

1) Ex-Jupiler Pro League

Midden januari ruilde Hernán Losada Beerschot in voor DC United. Ook Nicolás Frutos trok naar DC United. De ex-spits van RSC Anderlecht is er de rechterhand van zijn landgenoot. Naast de twee Argentijnen zijn er nog Zuid-Amerikaanse spelers met een verleden in de Belgische competitie. De Hondurees Andy Najar (ex-Anderlecht) is op weg om de overstap van Los Angeles FC naar Losada’s DC United te maken.

Laurent Ciman die in het verleden zowel voor Charleroi, Kortrijk, Standard als Club Brugge speelde, keert terug naar Canada om er als assistent-coach aan de slag te gaan. De ex-Rode Duivel verliet België voor Montréal om zijn dochter met autisme betere verzorging te garanderen.

Ook Alejandro Pozuelo is aan de slag in de MLS. De technisch begaafde middenvelder maakte het mooie weer bij Racing Genk en trok daarna naar het Canadese Toronto. Vorig jaar werd de Spanjaard verkozen tot MVP, ook wel speler van het seizoen genoemd. Daarnaast zijn er ook nog Victor Vazquez (ex-Club Brugge en Eupen) en Yuya Kubo (ex-AA Gent). Ze komen respectievelijk uit voor LA Galaxy en FC Cincinnati. Ook de Amerikaan Sascha Klestjan (ex-Anderlecht) is actief in de MLS.

2) Spelers met naam en faam

Er zijn talloze voorbeelden van wereldvedetten die in de najaren van hun carrière in de MLS gingen gaan spelen. Denk maar aan Schweinsteiger, Villa, Lampard, Drogba, Pirlo, Kaka, Rooney, Ibrahimovic, Beckham en Thierry Henry, maar die tijd is voorbij of toch niet? Er zijn nog altijd heel wat spelers actief in de MLS die in het verleden het mooie weer maakten bij Europese grootheden.

Zo heb je bijvoorbeeld Gonzalo Higuaín. De gewezen spits van onder andere Real Madrid, Chelsea en Juventus komt tegenwoordig uit voor Inter Miami CF. Ook Blaise Matuide die een verleden heeft bij PSG en Juventus gaat de kleuren van Inter Miami CF verdedigen.

Wie kent Nani nog? De gewezen Portugese dribbelkont van Manchester United zal dit seizoen speelminuten verzamelen bij Orlando City. Ook Alexandre Pato, voormalig wonderkind van AC Milan zal dit seizoen in de MLS spelen. Pato wordt er ploegmaat van Nani bij Orlando City.

3) Voorzitter David Beckham

David Beckham is de voorzitter van Inter Miami CF. Zoals eerder aangehaald de ploeg van Gonzalo Higuaín en Blasie Matuidi. Vorig seizoen wist de club van Beckham maar zeven wedstrijden te winnen en presteerde het onder de verwachtingen. Dit seizoen zullen de resultaten van de ploeg van de voormalige Britse wereldster beter moeten. Beckham maakte als speler vooral furore bij Manchester United.

Dit seizoen rekent Beckham op Phil Neville als coach. Neville is net als Beckham een ex-speler van Manchester United. In 2005 trok hij naar Everton en werd er een legende. De uitdaging bij Inter Miami FC wordt Neville zijn eerste opdracht als hoofdcoach. Benieuwd of hij zal slagen.

4) Belg die visitekaartje wil afgeven

Veel bekende landgenoten spelen er niet in de MLS, maar toch hebben we er eentje gevonden. Zohran Bassong speelde in de jeugd bij Moeskroen, Anderlecht en Lille en belandde na enkele omzwervingen bij Cercle Brugge. Bij de vereniging kon hij nooit echt doorbreken en dus vertrok hij naar het Canadese Montréal. Afwachten wat de linksachter daar kan tonen. Bassong zal uitkomen voor de ploeg waar Ciman T2 wordt, CF Montréal.

5) Meer dan prestaties alleen

Naast het spel die de spelers op de mat brengen, is het ook altijd genieten van de zaken naast het veld in de MLS. Met moderne logo’s, flitsende socialemedia-accounts en fraaie shirts zetten ze zich in de markt. Vooral die fraaie shirts willen we even in de verf zetten. Krijgt u na het zien van onderstaande beelden al zin om een truitje te kopen?

