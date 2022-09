Dit (te hoog gegrepen) eisenpakket vroeg Lionel Messi van FC Barcelona tijdens gesprekken over verlenging, Catalanen nu op achterste poten

Buitenlands voetbalDe Spaanse krant El Mundo heeft mailverkeer uit 2020 tussen de vader van Lionel Messi en FC Barcelona in bezit gekregen. In die periode werd onderhandeld over een nieuw contract met de Argentijnse superster, voordat de financiële situatie in Barcelona hem richting uitgang dirigeerde. De Catalaanse club is zeer ontstemd over het feit dat de gevoelige informatie is uitgelekt.

In 2020 wilde het clubbestuur van Barça een poging doen om Messi langer aan de club te binden. ‘El Mundo’ heeft nu de details van die onderhandelingen tussen Jorge Messi - de vader en vertegenwoordiger van Messi - de advocaten en voormalig Barcelona-voorzitter Josep Bartomeu aan het licht gebracht.

Jorge Messi ging akkoord met een salarisverlaging van 20 procent. Daarbij was wel de voorwaarde dat het bedrag in de jaren daarop weer zou worden terugbetaald. Bovendien waren er andere, specifieke eisen van de speler. De Spaanse krant spreekt van een “bruut eisenpakket” van de zevenvoudige Ballon d’Or-winnaar.

Messi op 8 augustus 2021, toen hij zijn afscheid bij FC Barcelona aankondigde.

De eisen waarmee Barcelona in eerste instantie in juni 2020 akkoord ging:

• Contract wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij Messi weg wil.

• Salarisverlaging met 20 procent in het eerste jaar. 10 procent van het salaris wordt teruggevorderd in het seizoen 2021/22 en nog eens 10 procent in 2022/23 mét een rente van 3 procent per jaar.

• Een familiebox in Camp Nou en een privévlucht naar Argentinië voor het hele gezin voor de kerstdagen.

Achteraf kwam Messi met deze aanvullende eisen die voor discussie zorgden:

• Nieuwe contract tot medio 2023. Wordt verlengd als Messi dat zou willen.

• Uitbetaling van loyaliteitsbonus uit het vorige contract.

• Een contractverlenging voor assistent Pepe Costa.

• Betaling van de uitgestelde bedragen plus rente bij beëindiging van het contract.

• Een tekenbonus van tien miljoen euro.

• Verhoging van het salaris bij belastingverhoging.

• Een symbolische afkoopclausule van 10.000 euro.

Bij de onderhandelingen ging kamp-Messi akkoord met de genoemde salarisverlaging van 20 procent, mits dit in de jaren na corona met 3 procent rente werd gecompenseerd.

Uit latere e-mails blijkt dat Messi akkoord ging met 30 of 40 procent verlaging, maar een heikel punt bleef de symbolische afkoopclausule (aanvankelijk 700 miljoen euro) en de tekenbonus van 10 miljoen euro. Uit de onderhandelingen blijkt ook dat Jorge Messi zich niet inhield om soms te melden dat Lionel ‘ook naar andere clubs kan kijken’.

Quote Ik heb er zelf alles aan gedaan om te kunnen blijven, of de club dat ook heeft gedaan weet ik niet. Een kritische Messi in 2021 over de clubleiding van Barcelona

Er kwam geen overeenkomst en de gesprekken werden bevroren. Een jaar later stelde Messi zelfs een salarisverlaging van 50 procent voor, toen in gesprekken met de nieuwe president Joan Laporta. Maar het mocht niet baten: wegens financiële regels van La Liga was het onmogelijk voor de zevenvoudig Gouden Bal-winnaar om te blijven.

“Ik heb er zelf alles aan gedaan om te kunnen blijven, of de club dat ook heeft gedaan weet ik niet”, was het enige kritisch klinkende commentaar van de speler jegens de clubleiding in 2021. “We bereikten een akkoord, ik leverde 50 procent van mijn salaris in, en daarna heb ik niets meer gehoord, tot het vorige week volgens La Liga allemaal niet kon. Ik was ervan overtuigd dat er geen probleem meer zou zijn.”

Barcelona stelt onderzoek in

Barcelona laat naar aanleiding van de publicatie weten verontwaardigd te zijn. “De club betreurt ook dat de media opscheppen toegang te hebben gehad tot een enorme hoeveelheid documentatie en e-mails die in het bezit zijn van een onderzoeksteam, terwijl deze informatie en documentatie nog niet met de partijen is gedeeld”, zo luidt het statement.

“Het gebruik van deze documenten vormt een bedreiging voor de reputatie en vertrouwelijkheid van de club. Om deze reden, en met het doel de rechten van FC Barcelona te beschermen, onderzoeken onze juridische diensten al welke passende maatregelen moeten worden genomen.”

Messi, Mbappé en Neymar bij PSG.