“Dit maakt me trots”: Dries Mertens onder de indruk van mooi eerbetoon van Napoli-fans

Dries Mertens ruilde onlangs Napoli in voor Galatasaray, de Rode Duivel sloot zo een belangrijk hoofdstuk in zijn carrière én leven af. Hij arriveerde in 2013 bij Napoli, groeide er uit tot een publiekslieveling en brak er records. Hij scoorde meer dan legende Diego Maradona en werd nadien zelfs clubtopschutter aller tijden. Hij klokt af op 148 doelpunten.

Mertens verloor zijn hart in Napels. En de liefde met de stad is duidelijk wederzijds. Eerder kondigde burgemeester Gaetano Manfredi aan dat Mertens tot ereburger zal benoemd worden, vandaag dook de aanvaller op verschillende reclameborden op in de Napels. “Tot ziens, Ciro (de bijnaam van Mertens, red.). Napoli houdt van je", viel daarop te lezen. Mertens reageerde op Instagram ook zelf op het eerbetoon. “Dit initiatief heeft indruk op me gemaakt en maakt me trots. Ik wil iedereen bedanken en succes wensen voor het nieuwe seizoen. Ik hoorde van een aantal van mijn voormalige teamgenoten dat ze staan te springen om aan de competitie te beginnen. Tot snel.”

De Napolitanen zullen Mertens niet snel vergeten. De Rode Duivel behoudt ook zijn appartement in het prachtige en beruchte Palazzo Donn’Anna om altijd de mogelijkheid te hebben naar de Zuid-Italiaanse stad te kunnen terugkeren. “Ik ben hier niet geboren, maar deze stad was negen jaar lang mijn thuis en is een deel van mij geworden. Daarom heb ik beslist om mijn huis hier te houden, zodat ik altijd naar mijn thuis kan terugkeren”, klonk het onlangs.

