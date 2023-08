“Dit is toch hetzelfde als gokken? Kompany zou ze een boete moeten geven”: populair voetbalspel plots controversieel

Vincent Kompany en Burnley begonnen vorige vrijdag tegen Manchester City aan het Premier League-seizoen. Erling Haaland scoorde twee keer en ging zo gewoon verder op z'n elan van vorig seizoen. Maar de wedstrijd krijgt nog een opvallend staartje: drie Burnley-spelers selecteerden Haaland namelijk als kapitein in het populaire Fantasy Premier League.

Voor wie nog nooit gehoord heeft van Fantasy Premier League: het is een populair spel, gespeeld door meer dan 11 miljoen mensen, waarin spelers met een beperkt budget hun team voor het Premier League-seizoen samenstellen. Voetballers leveren de spelers punten op door bijvoorbeeld doelpunten te scoren en assists te geven, of in het geval van doelmannen clean sheets te halen. Elke speeldag moeten spelers ook een kapitein aanduiden.

Erling Haaland is een garantie op goals en dus ook een veel voorkomende naam in Fantasy Premier League-teams. Meer nog: 73 procent van de spelers wezen hem voor de openingswedstrijd tegen Burnley aan als kapitein. Dankzij zijn twee goals leverde Haaland al die spelers een pak punten op.

Volledig scherm © Photo News

Intussen lekte uit dat bij die 73 procent ook drie spelers van Burnley zaten. Het gaat om Josh Brownhill, Jack Cork en Arijanet Muric. Muric en Cork bleven de hele wedstrijd op de bank en Brownhill viel pas in nadat Haaland z’n twee treffers had gemaakt. Ze hadden dus geen invloed op de wedstrijd, maar op sociale media krijgt het trio toch bakken kritiek. Veel mensen vinden het niet kunnen dat ze een tegenstander als kapitein kozen tegen hun eigen team.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Dit is toch hetzelfde als gokken?”, vraagt een gebruiker zich af. Valt er verder ook onder meer te lezen: “Dit is duidelijk belangenvermenging” en “Kompany zou hen een boete moeten geven.” Eén iemand vindt zelfs dat de drie spelers dezelfde straf als Ivan Toney zouden moeten krijgen. De Engelse spits van Brentford werd eind vorig seizoen voor acht maanden geschorst nadat hij maar liefst 232 keer de gokregels van de Premier League had overtreden. Toney gokte onder meer dertien keer op verlies van zijn eigen ploeg.

Een belangrijk verschil met gokken is dat er met Fantasy Premier League in principe geen geldprijzen te winnen zijn - enkel pakketten met bijvoorbeeld VIP-tickets voor Premier League-wedstrijden, elektronica of vakanties.

Burnley en de betreffende spelers hebben nog niet gereageerd op de zaak.

Volledig scherm Josh Brownhill tijdens zijn invalbeurt tegen Man City. © Action Images via Reuters