Dieptepunt in Nederlands voetbal: ‘Klassieker’ even stilgelegd nadat Klaassen tot bloedens toe geraakt werd door voorwerp uit publiek

Na een incident tussen Kökcü (Feyenoord) en Tadic (Ajax) gingen de poppen aan het dansen in Rotterdam. De twee kemphanen stonden hoofd tegen hoofd met elkaar, waarna de gemoederen in de Kuip verhit raakten. Ook omdat Feyenoord op achtervolgen aangewezen was, nadat Klaassen er even daarvoor 1-2 van had gemaakt. Waarna de middenvelder door een resem fans bekogeld werd met allerlei voorwerpen en een aansteker op het hoofd kreeg. Sowieso van een Feyenoord-fan, want bezoekende supporters uit Amsterdam mochten er niet in. Op videobeelden is ook duidelijk te zien wie de aansteker gooide. De man werd tijdens de hervatting al opgepakt door de politie.

Klaassen zat helemaal onder het bloed. Niet veel later trokken de spelers naar binnen. Match voorlopig gestaakt. In de eerste helft had Tadic er 0-1 van gemaakt, op slag van rusten zorgde Santiago Gimenez voor de gelijkmaker. De spelersgroep van Ajax zag het naar verluidt niet meteen zitten om terug op het veld te komen, maar besloot dan toch de match te hervatten. Feyenoord-legende en assistent John de Wolf sprak ‘het Legioen’ tijdens het afkoelingsmoment toe: “Godverdomme, gebruik jullie gezond verstand!”, riep hij tot drie keer toe. “Zorg dat er niets meer op het veld komt. Zorg dat we weer achter het team gaan staan. We hebben jullie keihard nodig. Maar gebruik je verstand!”

Volledig scherm Ref Allard Lindhout roept de match even een halt toe. © Photo News

Snel na de herstart kon Davy Klaassen niet meer verder. Hij ging er ‘groggy’ bij zitten en leek aangedaan te zijn door de feiten. Brobbey was zijn vervanger. Gimenez kwam in de slotfase nog dicht bij de 2-2, maar zijn poging belandde ditmaal op de paal.

Opvallend: om dit soort taferelen te voorkomen, heeft Feyenoord tegen Ajax netten opgehangen in de Kuip. Maar nadat er vorige editie klachten waren over het beperkte zicht op televisie, is dat stuk opengelaten. Precies van daaruit is het voorwerp richting Klaassen gegooid.

Nog dit: na één minuut lag de match ook even stil wegens een te grote rookpluim nadat de Feyenoord-fans pyrotechnisch materiaal afstaken.

Volledig scherm Klaassen had even voor het incident Ajax op 1-2 gezet. © ANP

