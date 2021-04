De wonderbaarlijke genezing van Eden: hoe is het mogelijk dat Hazard plots in aanmerking komt voor de Clásico?

Ligue 1 Jonathan David matchwin­naar in topper tegen PSG, Neymar pakt rood in verhitte slotfase

3 april PSG is de koppositie kwijt in de Ligue 1. Lille neemt de fakkel over na een zege met het kleinste verschil in Parijs. Jonathan David (ex-Gent) is matchwinnaar met het enige doelpunt. In het slot geraakten de gemoederen nog verhit, wat Neymar en Djalo nog op rood kwam te staan.