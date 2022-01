De week van Hazard, anders bekeken: op zoek naar de leugen(s): “In Spanje is er een mix van politiek en sport: daar lekken ze dagelijks”

Copa del Rey Wat zal dit deugd doen! Eden Hazard knalt Real diep in verlengin­gen fraai naar kwartfina­les Copa del Rey

He’s back. Met een doelpunt in minuut 116 schonk... Eden Hazard, echt waar, Real Madrid vanavond de zege in het bekerduel tegen Elche. Voor onze geplaagde landgenoot zijn eerste doelpunt voor de Koninklijke in 256 dagen. Eden, El Salvador. Eden, De Redder.

